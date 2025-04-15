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Саратовские художники помогут с проектом будущей картинной галереи на Октябрьской

Новости
Саратовские художники помогут с проектом будущей картинной галереи на Октябрьской


Художники Саратова готовы к активному обсуждению самого долгожданного проекта года: создание новой картинной галереи по адресу: улица Октябрьская, дом 7.

С марта 2025 года начала свою работу межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители различных организаций, включая региональное министерство культуры, музей Федина, комитет по управлению имуществом и капитального строительства, а также активисты из творческой общественности. Эта комиссия взяла на себя ответственность за совместную разработку с проектной организацией концепции будущего использования здания, чтобы оно могло стать центром культурной жизни города.

Напомним, что правительство Саратовской области просило передать постройку в собственность региона вместе с участком, чтобы разместить там картинную галерею. Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников не сносить здание, а использовать его по культурному профилю. А именно — открыть здесь картинную галерею музея Федина.

"К сожалению, здание на улице Октябрьской бывший собственник оставил в крайне запущенном состоянии, и оно нуждается в значительных финансовых вложениях для проведения ремонта, — подчеркнула Людмила Маханькова, председатель регионального отделения Союза художников России. - Важно восстановить системы водоснабжения, отопления и вентиляции, полностью заменить электрическую проводку и установить современную систему пожарной сигнализации."

Художники Саратова проявляют активный интерес к обсуждению дизайнерского проекта будущей картинной галереи, они готовы участвовать в этом важном начинании.

В ближайшее время планируется проведение строительной экспертизы, в ходе которой будет оценен ущерб и составлен список первоочередных требований к ремонту. Только после завершения этого этапа можно будет перейти к непосредственным работам по восстановлению внутренней отделки.

В настоящее время активно разрабатывается техническое задание, касающееся использования пространства. Этот процесс требует значительных усилий и ресурсов, но результаты восстановления здания на улице Октябрьской могут сделать его ценным объектом культурного наследия для города Саратова. Новый культурный центр станет не только местом для выставок, но и площадкой для встреч, обмена идеями и вдохновения, как для местных художников, так и для жителей города, создавая уникальную атмосферу культурного взаимодействия.