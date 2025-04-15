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Аделина Шаталова представляет Саратовскую область на чествовании победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Аделина Шаталова представляет Саратовскую область на чествовании победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, состоится 15-18 апреля в Воткинске (Удмуртская Республика).

Юная художница Аделина Шаталова, занявшая третье место в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 6 до 17 лет, представляет в Удмуртии Саратовскую область.

Аделина Шаталова также примет участие в образовательной поездке на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье», где в течение недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с участниками. Помимо победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие молодые актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. В городах остановок теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на больших сценах пяти городов округа: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова. В этом году проект станет международным, в фестивале примут участие ребята из Казахстана и Китая.