Аделина Шаталова представляет Саратовскую область на чествовании победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

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Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, состоится 15-18 апреля в Воткинске (Удмуртская Республика).Юная художница Аделина Шаталова, занявшая третье место в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 6 до 17 лет, представляет в Удмуртии Саратовскую область.Аделина Шаталова также примет участие в образовательной поездке на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье», где в течение недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с участниками. Помимо победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие молодые актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. В городах остановок теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на больших сценах пяти городов округа: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова. В этом году проект станет международным, в фестивале примут участие ребята из Казахстана и Китая.