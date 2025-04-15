В Саратове появился новый автобусный маршрут по модели брутто-контракты

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Сегодня первый день, когда водители автобусного маршрута№11А перешли на брутто-контракты. Эта схема работы была введена по инициативе губернатора области Романа Бусаргина.Для того, чтобы рейс начался вовремя водитель встал в 3.30 утра, прошел медицинский осмотр, предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства и в 4.40 выехал из гаража.Автобус начал свой маршрут по направлению из поселка Солнечный в центр города. Первая остановка в 5.00 – улица Кузнецова. Поскольку некоторые рабочие смены начинаются довольно рано салон автобуса начал потихоньку заполняться горожанами.Саратовцы уже успели оценить новшество. Одна из пассажиров утреннего рейса - Таисия Зайцева – говорит, что довольна изменениями: «Конечно, мне нравится, что №11А перешел на новую модель. У меня дочь едет на работу и с работы на автобусе №90А. Она сразу рассказала о том, что пересталаподолгу ждать на остановке транспорта в час пик. И вечером можно погулять с детьми по центру города, не опасаясь, что нужно будет вызывать такси додома. Так, что жду такого же комфорта и от 11А. К внукам теперь буду ездить чаще».Председатель комитета по городскому хозяйству Саратовской городской Думы о переводе маршрута № 11А на брутто-контракт:«В Саратове продолжается перевод автобусных маршрутов на брутто-контракты. Такую задачу поставил глава региона Роман Бусаргин и оказывает муниципалитету серьезную поддержку в ее реализации. Сегодня по новой модели заработал один из самых популярных и загруженных маршрутов, соединяющий Солнечный и набережную. Это еще один шаг вперед в развитии общественного транспорта нашего города. Несколько автобусных маршрутов уже работают по брутто-контрактам, и мы получаем по ним положительные отклики: организации-перевозчики совсем по-другому относятся к своим обязательствам, и пассажиры обращают внимание на стабильный график движения и чистоту в салонах. Решение губернатора качественно изменило подход к работе городского общественного транспорта и фактически открыло новую страницу в этой сфере жизни города».- Главный плюс брутто-контрактов в том, что компенсация перевозчика зависит от количества выполненных рейсов, а не от числа перевезенных пассажиров. Это значит, что маршрут 11А сможет работать еще стабильнее: автобусы будут ходить строго по графику, без сбоев и длительных интервалов. Муниципалитет сможет четко контролировать, сколько транспорта должно выходить на линию, в какое время и с какой частотой.Жители Саратова уже оценили преимущества такой системы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, на других маршрутах – транспорт стал надежнее, работает даже вечером и в выходные. А главное – город сохраняет контроль над тарифами, и стоимость проезда остается доступной. Внедрение брутто-контрактов на 11А – это следующий шаг к комфортному и предсказуемому общественному транспорту!Напомним, на маршруте №11А предусмотрено 30 автобусов с интервалом движения в часы пик 5 -10 минут. В вечернеевремя после 22.00 – от 10 до 20 минут. Время окончания последнего рейса 00.15 часов.