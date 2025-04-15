В Саратове состоится Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»
19 апреля на стадионе «Авангард» состоится Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», который проводит благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» при поддержке министерства спорта Саратовской области.
Церемония открытия начнется в 11:00. Легендарный футбольный тренер Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, именитые футболисты Евгений Алдонин и Игорь Семшов вдохновят участников на победы и яркие моменты.
За праздником футбола последуют матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе «Король пенальти» и множество других увлекательных событий.
Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где юные футболисты смогут встретиться с настоящими звездами российского футбола.