В Саратове состоится Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

просмотров: 136

19 апреля на стадионе «Авангард» состоится Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», который проводит благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» при поддержке министерства спорта Саратовской области.Церемония открытия начнется в 11:00. Легендарный футбольный тренер Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, именитые футболисты Евгений Алдонин и Игорь Семшов вдохновят участников на победы и яркие моменты.За праздником футбола последуют матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе «Король пенальти» и множество других увлекательных событий.Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где юные футболисты смогут встретиться с настоящими звездами российского футбола.