В Саратовской области снизилась средняя стоимость квадратного метра жилой площади

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Областной минстрой утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилой площади во втором квартале текущего года. Данный показатель используют при расчете социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.Сегодня, 14 апреля, соответствующее распоряжение подписал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Согласно документу, во втором квартале текущего года средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках и на вторичном рынке в городах Саратов и Балаково составляет 87 848 рублей. Отметим, что в первом квартале этого года квадратный метр жилья оценивался в 88 122 рубля.Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Балашове составляет 78185 рублей, в Энгельсе - 86 970 рублей и 58858 рублей - в Ртищеве.Отдельно установлена стоимость квадратного метра для муниципальных районов и поселений.Так, самый дорогой квадратный метр вторичного жилья в данной категории установлен в Натальинском муниципальном образовании Балаковского района - 87848 рублей, а самый доступный по стоимости квадратный метр в Олоновском сельском поселении Новоузенского района, где квадратный метр жилья стоит 2635 рубля.