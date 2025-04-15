Культурный ансамбль парка "Территория детства" сохранится и дополнится современной школой

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Борис Шинчук отметил, что на строительство школы найдены денежные средства. Также председатель Общественной палаты подчеркнул, что сквер «Территория детства» планируется развивать комплексно, чтобы на данной территории дети могли получать знания, заниматься культурой, спортом. При этом, Борис Шинчук подчеркнул, что та часть сквера, которая пользуется популярностью для прогулок у жителей будет сохранена, и будет выполняться благоустройство.Главный архитектор области Анастасия Пузанова отметила, что при выборе места для новой школы рассматривались различные варианты. Предложения и варианты поступали в адрес правительства области и администрации города. Все предложения были тщательно изучены. При этом, строительство школы регламентировано законодательством, определены стандарты по площади объекта, по наполнению ее спортивным ядром и т.д. Кроме этого, Анастасия Пузанова подчеркнула, что изъятие гаражных массивов или иных объектов невозможно, т.к. в законодательстве четко определены критерии, по которым объект может быть изъят.Анастасия Пузанова подчеркнула, что Центр детского творчества (Дворец пионеров) по-прежнему останется центральным объектом сквера, сохранится весь культурный ансамбль, задуманный еще архитектором Юрием Менякиным.Главный архитектор подчеркнула, что по поручению губернатора изменен вид разрешенного использования части сквера, который еще с 90-х годов был предназначен под размещение многоквартирных домов. Участок выделен на кадастровой карте, чтобы быть переведенным в зону парков и скверов.Председатель комитета по управлению имуществом города Александр Серебряков рассказал о прошедших переговорах с предпринимателем, владельцем площадей, на которых предлагали разместить новую школу:«Стоимость объекта, которую обозначил собственник – почти полмиллиарда рублей. Это приблизительно половина стоимости строительства новой школы. Тратить такие деньги попросту нецелесообразно. Более того приобретать недвижимость для того, чтобы снести ее и построить на ее месте новый объект – незаконно с точки зрения бюджетных процессов», - рассказал Александр Серебряков.Член Общественной палаты Саратовской области Евгений Малявко рассказал о том, что школа с большим спортивным ядром, которое будет доступно для посещения жителей окрестных домов, поможет в борьбе с распространением алкоголизма и курения.«Людям нужна альтернатива, где они могли бы проводить свой досуг с пользой для здоровья. Современных стадионов в данном микрорайоне нет. Помимо решения проблем двусменного обучения в Ленинском районе мы можем получить для ребят возможность заниматься командными видами спорта», - подчеркнул Малявко.«Школа – не только уроки», - отметила заместитель председателя комитета по образованию города Лариса Живцова, - «Работа школы в две смены, уплотнение классов, не позволяет заниматься развитием детей в полной мере, чтобы у детей была хорошая столовая, хороший спортзал, чтобы хватало помещений для занятий группы продленного дня. В Ленинском районе в переполненных школах с этим возникают реальные проблемы. Строительство новой школы в данном микрорайоне – необходимость».Родители детей Ленинского района подчеркнули, что препятствовать строительству социального объекта, школы – преступно. Преступно по отношению к детям. Пока кто-то пытается затянуть этот процесс, могут измениться стоимость строительных материалов, стоимость школьного оборудования. И в итоге дети могут остаться ни с чем, если кто-то так и будет чинить препоны.Их позицию поддержала член Общественной палаты Людмила Жуковская: «В такое непростое время строительство социальных объектов –возможность за которую нужно цепляться ради того, чтобы наш город развивался. Общественный совет района безусловно должен контролировать процесс строительства, но сама идея создания огромного центра развития детей с общим названием «Территория детства» - это уникальный для города проект, который совершенно точно должен состояться».Родители-участники заседания интересовались как будет организована работа центра детского творчества на время строительства. Председатель КУИ Александр Серебряков отметил, что доступ к ЦДТ будет открыт. Строительство не касается ни прогулочного территории, ни Центра детского творчества, потому все опасения напрасныюРодители учащихся Ленинского района рассказали о трудностях обучения, связанных с учебой в две смены.«Ни в секциях ни позаниматься, ни на работу нормально ходить невозможно, потому что детей надо в школу провожать, встречать. Те, кто сегодня мешает строительству наверно не занимаются своими детьми, потому что я просто не могу понять людей, которых устраивает двусменка».«Сколько хожу мимо этого участка сквера (где планируется строительство, - ред.), ни разу не видел, чтоб здесь кто-то как-то полезно проводил здесь время. И закладчиков гоняли, и пьяные драки разнимали. Детям нужны нормальные современные условия, которые их заинтересуют. Здесь нужно создавать эти условия, тут все есть для того. Вместе со школой и сквер будет развиваться, и территория будет посвящена тем, в честь кого он назван», - отметил участник встречи, житель близлежащих домов.