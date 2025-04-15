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Для саратовских казаков на фронт отправили светильники и прожекторы

Новости
Для саратовских казаков на фронт отправили светильники и прожекторы




Очередной гуманитарный груз для военнослужащих казачьего отряда «Оскол», принимающих участие в специальной военной операции, отправился из Ртищевского района Саратовской области, сообщил глава района Александр Жуковский.

По словам чиновника, в формировании гуманитарного груза приняли участие коллектив и учащиеся железнодорожного техникума, ветераны, ИП, главы КФХ и жители.

«В состав отправленного груза вошли светильники, прожекторы, запасные части для ремонта техники и электрооборудование на сумму более 200 тысяч рублей», - отметил Александр Жуковский.