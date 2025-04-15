Алексей и Илья Топтыгины завоевали золото на Кубке Европы по дзюдо

просмотров: 192

В Грузии завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 летВ состав сборной России вошли сразу три саратовских спортсмена - воспитанники школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» Алексей и Илья Топтыгины и Алина Чекмарева.За медали в Тбилиси боролись более 350 дзюдоистов из 15 стран мира.В первый день соревнований братья Алексей и Илья Топтыгины показали блестящий результат – две золотых награды в категории 50 кг и 55 кг.Алина Чекмарева стала второй, уступив лишь хозяйке площадки в финальном поединке.Братьев-близнецов подготовил Леван Павлович Тедешвили, тренер Алины - Владимир Петрович Васильев.