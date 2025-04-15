Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков, сервисов и возможностей для жителей Саратовской области

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Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».Педагоги, управленцы и студенты из Саратовской области ежегодно становятся участниками проекта, находят наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые цифровые сервисы и стал заметно масштабнее.Регистрация уже открыта на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.Проект «Флагманы образования» проводится в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».В конкурсе «Флагманы образования» за шесть лет приняли участие почти 300 тысяч педагогов, управленцев и студентов.От Саратовской области в прошлом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 4526 участников. Из них 82% педагогов, 2% студентов и 16% управленцев.За все время проведения проекта «Флагманы образования» более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 136 участников включены в региональные кадровые резервы, а 45 победителей конкурса заняли управленческие должности.В 2025 году проект «Флагманы образования» расширяет направления участия. Открыты четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».- «Медиа» – для тех, кто работает с образовательным контентом и технологиями.- «Государство» – для участников, вовлечённых в развитие образовательной политики.- «Культура» – для тех, кто вдохновляет учиться через искусство, традиции и российские ценности.- «Наставничество» – для опытных профессионалов и тех, кто ищет поддержку на старте.В 2025 году «Флагманы образования» не только расширяют направления, но и запускают новые сервисы для профессионального развития. Сервис «Оценка компетенций» поможет участникам понять свои сильные стороны. «Библиотека контента» – это подборка лекций, методических материалов и кейсов от экспертов. А «Каталог возможностей» соберет актуальные предложения от партнёров: гранты, стажировки, конкурсы и программы обучения.В рамках открытия представили «Флагманские мастерские» – новый формат, где участники обсуждают важные темы вместе с экспертами. Каждая мастерская посвящена отдельному направлению: взаимодействию школы и семьи, воспитанию, управлению, проектной деятельности, работе с медиа и технологиями. Общение проходит в чатах, которые модерируют эксперты «Созвездия Флагманов образования». Там участники обмениваются опытом, получают практические советы и пробуют новые образовательные подходы. Наставники мастерской – педагоги-практики, активно работающие с цифровыми форматами и образовательными медиа.