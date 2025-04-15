Саратовские студенты в топ-5 сильнейших команд ПФО

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В Нижнем Новгороде завершился Суперфинал ПФО по баскетболу 3х3 среди вузов.Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 проводится в рамках общественных проектов по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Турнир собрал команды со всех 14 субъектов ПФО. Соревнования проходили на протяжении двух дней и привлекли множество зрителей и любителей баскетбола.По итогам турнира среди юниоров команда Саратовского технического университета им. Гагарина Ю.А., представлявшая наш регион в Суперфинале, в упорной борьбе заняла 4 место.Команда Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского заняла 10 место среди юниорок.14 апреля в Саратове стартует региональный финал одноимённого турнира среди команд сузов. Игры начнутся в 10.00 на базе спортивного зала Саратовского областного базового медицинского колледжа.