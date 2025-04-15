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163 года назад родился выдающийся государственный деятель, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин

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Саратовцы по праву гордятся тем, что его судьба неразрывно связана с нашим регионом.
163 года назад родился выдающийся государственный деятель, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин

Об этом напомнил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале:

«В годы его губернаторства в Саратове активно прокладывались водопроводы, создавалась телефонная сеть, шло строительство больниц, гимназий и приютов, в центральной части города асфальтировались улицы.

Даже возглавляя правительство Российской Империи, Петр Столыпин не терял связи с Саратовской губернией, всегда старался ее поддерживать. Именно благодаря Петру Аркадьевичу была одобрена инициатива по созданию Императорского Николаевского университета, сегодняшнего Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Петр Столыпин был настоящим патриотом России, отдавал все силы служению любимой стране и ее созиданию. И в наши дни не теряют актуальности его слова о том, что в деле защиты России мы все должны соединить усилия, обязанности и права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной», - подчеркнул губернатор Саратовской области.

163 года назад родился выдающийся государственный деятель, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин

163 года назад родился выдающийся государственный деятель, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин