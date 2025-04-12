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Сергей Фролов о программе для участников СВО «Наши герои» : Серьёзный шаг к будущему трудоустройству

Новости
Сергей Фролов о программе для участников СВО «Наши герои» : Серьёзный шаг к будущему трудоустройству




Атаман Саратовского городского казачьего общества, председатель Саратовского центра казачьей культуры Сергей Фролов поделился своим мнением о региональной программе "Наши герои", разработанный по аналогии с федеральной программой Президента Владимира Путина «Время героев».

«Региональная программа «Наши герои» даёт бойцам реальные возможности для адаптации и развития после выполнения боевых задач. 215 саратовских участников прошли тестирование, и теперь их ждёт собеседование. Это серьёзный шаг к их будущему трудоустройству и социальной интеграции.

Отдельно хочу отметить вовлеченность органов власти в реализацию программы. Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал проведение тестирования в резервный день для бойцов, которые находятся в зоне СВО и не смогли пройти тестирование по техническим причинам. Полностью поддерживаю такое решение – нельзя оставлять без внимания тех, кто сейчас на передовой. Важно, что организаторы создают для всех равные условия и дают всем желающим принять участие в этой программе», - отметил Сергей Фролов.

Атаман пожелал всем участникам программы успехов на следующем этапе конкурсного отбора.