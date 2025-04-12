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Саратовская область участвует в развитии "Великого Волжского пути"

Новости
Саратовская область участвует в развитии "Великого Волжского пути"


10 апреля 2025 года в Тольятти состоялось совещание по вопросу развития мультимодальных логистических центров. Совещание провел по поручению Президента России Владимира Путина помощник Президента РФ Николай Патрушев.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители региональных и федеральных органов власти.

«Обновление и наращивание проводной способности транспортной инфраструктуры внутренних водных путей – это шаг к созданию экономики будущего – гибкой, устойчивой и инклюзивной», – отметил Николай Патрушев.

Говоря о важности развития мультимодальных логистических центров, помощник Президента подчеркнул, что «мультимодальные узлы на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемых в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».  

Игорь Комаров обратил внимание, что в создание транспортно-логистических центров необходимо включать речные пути и соответствующую инфраструктуру, а не только задействовать автомобильный и железнодорожный транспорт.

Речные перевозки возрождаются и в Саратовской области благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. В рамках реализации III и IV этапов проекта «Великий Волжский путь» («Речные магистрали») будет рассматриваться вопрос организации перевозок пассажиров по межрегиональным речным маршрутам между Саратовской областью и другими регионами.

Что касается межмуниципального речного сообщения, то первый маршрут возрожденных речных перевозок заработает уже в этом году после прибытия первого «Валдая», приобретенного с привлечением средств федерального бюджета. Пассажирское скоростное судно, которому присвоено имя Юрия Гагарина, производитель в скором времени отправит в Саратов из Нижнего Новгорода. Первый маршрут начнет курсировать между Саратовом и Балаково с заходом в Маркс, село Воскресенское и Вольск. В общей сложности уже принято решение о приобретении 5 аналогичных судов.