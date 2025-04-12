Борис Шинчук поздравил воспитанников районного интерната

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С воспитанниками школы-интерната г.Хвалынска встретился председатель регионального отделения общественно - государственной организации Ассамблеи народов России, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. Впечатлениями о прошедшей встрече представители интерната поделились в социальных сетях.«Сегодня к нам приехал руководитель проекта Борис Леонидович Шинчук. Состоялась долгожданная, полная приятных неожиданностей встреча с юными поварам. Борис Леонидович высоко оценил знания, умения и навыки ребят, полученные за время участия в проекте, поделился планами на следующий учебный год и, как всегда, ребят ждали сюрпризы», - написали представители интерната, добавив, что получили в подарок прекрасно изданные памятные календари с изображениями участников проекта.Детям также передали видео-привет от певца Олега Михайловича Газманова.«Летом, во время посещения детского лагеря имени Володи Дубинина услышал, как воспитатель играл на гитаре, дети пели «Песню о друге» Владимира Высоцкого. Это было очень трогательно», - поделился воспоминаниями Борис Шинчук. – «Поэтому принял решение подарить детям гитару, желаю им серьёзно заниматься музыкой и слушать прекрасные, глубокие стихи, которые будут жить в сердцах всегда».По словам представителей интерната, прошедшая встреча вызвала у ребят множество положительных эмоций, дала новые надежды и стремления к самосовершенствованию.Воспитанники интерната поблагодарили Бориса Леонидовича за проявленные теплоту, заботу и новые горизонты, открывающиеся перед детьми благодаря новым проектам.Напомним, в школе-интернате продолжается реализация образовательного проекта регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России. При поддержке Фонда президентских грантов воспитанники интерната обучаются специальности «повар русской кухни».