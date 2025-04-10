Пострадавшие от БПЛА в Энгельсе начали получать единовременные выплаты из бюджета

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Ранее задачу начать выплаты на этой неделе поставил глава региона Роман Бусаргин.Напомним, материальная помощь из областного бюджета также предусмотрена для пострадавших домовладельцев. За дачный домик максимальная выплата составит 150 тысяч рублей, за жилой дом – до 250 тысяч. Эти выплаты будут производиться после проведения независимой оценки ущерба.\