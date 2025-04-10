10 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
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Пострадавшие от БПЛА в Энгельсе начали получать единовременные выплаты из бюджета

Новости
Власти оперативно отреагировали на ситуацию, выделив средства для оказания помощи жителям, чьи автомобили пострадали в результате инцидента. Размер выплат определялся индивидуально, исходя из степени ущерба. Максимальная сумма компенсации составляет 100 тысяч рублей.


Ранее задачу начать выплаты на этой неделе поставил глава региона Роман Бусаргин.

Напомним, материальная помощь из областного бюджета также предусмотрена для пострадавших домовладельцев. За дачный домик максимальная выплата составит 150 тысяч рублей, за жилой дом – до 250 тысяч. Эти выплаты будут производиться после проведения независимой оценки ущерба.\