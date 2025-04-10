На базе новой школы появится свой музей СВО

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Местная жительница Анастасия Иванова поделилась, что сейчас близлежащие школы переполнены и дети учатся в две смены.«Узнали, что здесь хотят новую школу построить, и мы «ЗА», - прокомментировала мама дошкольника.Напомним, что участники СВО – отцы учеников, проживающих в микрорайоне, обращались к губернатору с идей как можно назвать школу.«Я очень рад, что губернатор Роман Бусаргин решил поддержать нашу инициативу, чтобы назвать школу именем Героев специальной военной операции. Я видел проект этой школы. В ней будет свой бассейн, свой стадион. В целом – прекрасное место для получения знаний. Мы с удовольствием будем приходить сюда и проводить уроки мужества и разговоры о важном, общаться с ребятами», - рассказал корреспондентам участник СВО Олег Мысов.Помочь с разработкой методической концепции пришкольного музея готовы сотрудники музея истории СВО. Директор Наталья Речман отметила, что поучаствуют и в разработке экспозиции, и привлекут волонтерские организации, чтобы оснастить музей экспонатами и материалами.