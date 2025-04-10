10 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 10 апреля
Пострадавшие от БПЛА в Энгельсе начали получать единовременные выплаты из бюджета
18:30 | 10 апреля
На базе новой школы появится свой музей СВО
18:00 | 10 апреля
В Кирове прошла окружная конференция по основам российской государственности
20:37 | 09 апреля
Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля
18:46 | 09 апреля
Боец из Саратова стал участником программы «Наши герои»
17:30 | 09 апреля
В Саратовской области один из самых низких показателей в стране по потреблению алкоголя
16:30 | 09 апреля
Новые площадки для занятия спортом появятся в 9 муниципальных районах области
15:42 | 09 апреля
Более семи тысяч исследований пчел на опасные заболевания провели специалисты госветслужбы
15:40 | 09 апреля
Мастер спорта ЗА строительство нового корпуса гимназии 75
13:03 | 09 апреля
Мать Героя России о новой школе в Ленинском районе: «Это отличный подарок для всех местных жителей»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На базе новой школы появится свой музей СВО

Новости
В эфире ГТРК «Саратов» вышел репортаж о новой школе, которую планируют возвести в Ленинском районе. Съемочная группа побывала на месте и пообщалась с родителями будущих учеников.



Местная жительница Анастасия Иванова поделилась, что сейчас близлежащие школы переполнены и дети учатся в две смены.

«Узнали, что здесь хотят новую школу построить, и мы «ЗА», - прокомментировала мама дошкольника.

Напомним, что участники СВО – отцы учеников, проживающих в микрорайоне, обращались к губернатору с идей как можно назвать школу.

«Я очень рад, что губернатор Роман Бусаргин решил поддержать нашу инициативу, чтобы назвать школу именем Героев специальной военной операции. Я видел проект этой школы. В ней будет свой бассейн, свой стадион. В целом – прекрасное место для получения знаний. Мы с удовольствием будем приходить сюда и проводить уроки мужества и разговоры о важном, общаться с ребятами», - рассказал корреспондентам участник СВО Олег Мысов.

Помочь с разработкой методической концепции пришкольного музея готовы сотрудники музея истории СВО. Директор Наталья Речман отметила, что поучаствуют и в разработке экспозиции, и привлекут волонтерские организации, чтобы оснастить музей экспонатами и материалами.