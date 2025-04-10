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В Кирове прошла окружная конференция по основам российской государственности

Новости
В Кирове прошла окружная конференция по основам российской государственности


10 апреля 2025 года в Кирове на базе Вятского госуниверситета стартовала окружная конференция «Основы российской государственности: развитие» (ОРГ). Конференция собрала руководителей и профессорско-преподавательский состав ведущих вузов ПФО, экспертов проектного офиса «ДНК России», представителей Минобрнауки и ВЦИОМ.

Основная задача – обсуждение вопросов совершенствования образовательной деятельности в области формирования гражданской позиции и патриотизма у студенческой молодежи.

Заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков отметил значимость курса «Основы российской государственности» как важную составляющую работы с молодежью.

«Мы уже обсуждали с руководителями вузов ПФО на базе полпредства основные подходы к внедрению курса. Эту работу обобщил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на окружной конференции в Нижнем Новгороде в марте 2023 года. Очевидно, что не только у молодежи, но и в принципе в обществе нужно формировать прогосударственную позицию, собственную картину мира. И на втором году преподавания «ОРГ» можно говорить о ее соответствии сегодняшним вызовам, при этом стремительно меняющиеся события в мире требуют поиска новых и нестандартных решений, поэтому мы и собрались сегодня здесь», – сказал Игорь Буренков.

Преподавание курса «Основы российской государственности» началось в сентябре 2023 года; в ПФО опорным методическим центром по разработке и включению в образовательные программы высшего образования этого курса стал Вятский государственный университет.

В рамках конференции эксперты и преподаватели ВятГУ приняли участие в разработке предложений по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравственных ценностях и политическом устройстве Российской Федерации. По окончании пленарной части участники в рабочих группах продолжили обсуждение ключевых тезисов конференции.

В этот же день замполпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков провел совещание по реализации курса «Основы российской государственности», в котором приняли участие главные федеральные инспекторы регионов округа, ректоры и проректоры высших учебных заведений ПФО. Участники детально проработали предложения по улучшению содержания и методики преподавания новой дисциплины.