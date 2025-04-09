Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля

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Конкурс пройдёт в 2 этапа:● в рамках отборочного этапа ученикам 9-11 классов необходимо предоставить исследование или проектную работу на одну из предложенных тем до 14 апреля;● в рамках заключительного этапа, который пройдёт 27 апреля, пройдёт очная защита лучших проектов.Подробную информацию можно найти на странице конкурса. Заявку необходимо направить на адрес: shevchenko-ka@ranepa.ru, в теме письма указать Конкурс «АбитурИОН».