Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля
Продолжается приём заявок на конкурс творческих и проектно-исследовательских работ «АбитурИОН». Победители и призёры заключительного этапа получат скидки на обучение и 7 дополнительных баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении на программы бакалавриата и специалитета ИОН Президентской академии.
Конкурс пройдёт в 2 этапа:
● в рамках отборочного этапа ученикам 9-11 классов необходимо предоставить исследование или проектную работу на одну из предложенных тем до 14 апреля;
● в рамках заключительного этапа, который пройдёт 27 апреля, пройдёт очная защита лучших проектов.
Подробную информацию можно найти на странице конкурса. Заявку необходимо направить на адрес: shevchenko-ka@ranepa.ru, в теме письма указать Конкурс «АбитурИОН».
Конкурс пройдёт в 2 этапа:
● в рамках отборочного этапа ученикам 9-11 классов необходимо предоставить исследование или проектную работу на одну из предложенных тем до 14 апреля;
● в рамках заключительного этапа, который пройдёт 27 апреля, пройдёт очная защита лучших проектов.
Подробную информацию можно найти на странице конкурса. Заявку необходимо направить на адрес: shevchenko-ka@ranepa.ru, в теме письма указать Конкурс «АбитурИОН».