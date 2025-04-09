9 апреля 2025 СРЕДА
Новости
20:37 | 09 апреля
Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля
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Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля

Новости
Продолжается приём заявок на конкурс творческих и проектно-исследовательских работ «АбитурИОН». Победители и призёры заключительного этапа получат скидки на обучение и 7 дополнительных баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении на программы бакалавриата и специалитета ИОН Президентской академии.


Конкурс пройдёт в 2 этапа:

● в рамках отборочного этапа ученикам 9-11 классов необходимо предоставить исследование или проектную работу на одну из предложенных тем до 14 апреля;
● в рамках заключительного этапа, который пройдёт 27 апреля, пройдёт очная защита лучших проектов.

Подробную информацию можно найти на странице конкурса. Заявку необходимо направить на адрес: shevchenko-ka@ranepa.ru, в теме письма указать Конкурс «АбитурИОН».