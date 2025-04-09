Боец из Саратова стал участником программы «Наши герои»

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В Саратовской области завершилось тестирование заявившихся на участие в региональной программе для участников СВО «Наши герои».Одним из участников стал житель Саратова Георгий, который в настоящее время выполняет боевые задачи. Молодой человек был мобилизован в 2022 году и с тех пор успешно защищает интересы Российской Федерации.«Когда была объявлена частичная мобилизация, даже вопросов никаких не возникло. Мне есть что защищать, дома меня ждут жена и маленький сын. Хочу, чтобы у них все было хорошо. Когда узнал об этой программе, понял, что надо обязательно попытаться. Подал заявление, прошел тестирование. До участия в специальной военной операции работал в сфере управления персоналом. Но за эти годы, безусловно, появились новые навыки, четкость в выполнении задач, планирование. Начинаешь смотреть на мир другими глазами, мыслить совсем другими категориями, просчитывать каждый шаг, его последствия. Если попаду в резерв участников программы, буду рад возможности пройти обучение после возвращения домой с Победой», – рассказал боец.Вчера глава региона Роман Бусаргин сообщил, что тестирование прошли 215 саратовских бойцов, которые подавали заявки на регистрацию.«Уже после того, как эксперты оценят результаты тестирования, участники проекта «Наши герои» будут проходить собеседование. Ориентировочные даты - май 2025 года. Этот этап станет итоговым. Далее для финалистов будут подбираться наставники из числа потенциальных работодателей, представителей органов исполнительной и муниципальной власти. При этом будут учитываться не только профессиональные навыки военнослужащих, но и их пожелания», – отметил губернатор.