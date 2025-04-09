В Саратовской области один из самых низких показателей в стране по потреблению алкоголя

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Регион стабильно входит в число территорий с низким уровнем употреблением спиртного, уступая Республикам Северного Кавказа. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 2024 году среднедушевое потребление алкоголя в регионе снизилось до 7,98 литра – это один из самых низких показателей в стране.Комплексные меры профилактики уже привели к уменьшению смертности, связанной с алкоголем, и этот тренд сохраняется. Информационные кампании, образовательные программы и развитие инфраструктуры активного отдыха формируют ответственное отношение к здоровью.Одним из ключевых проектов стал «Здоровье для каждого», запущенный в 2025 году. Он включает лекции, профилактические мероприятия и законодательные инициативы, ограничивающие доступность алкоголя.Однако борьба с алкоголем – это не только вопросы статистики и законодательства. Это здоровье будущих поколений. Медицинские исследования доказывают: дети, рожденные в семьях, где один или оба родителя злоупотребляют спиртным, чаще страдают от хронических заболеваний, отставания в развитии и психологических проблем. Трезвый образ жизни родителей – залог физического и психического здоровья ребенка.Главный врач Областной клиническая психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк отмечает: «Злоупотребление алкоголем оказывает разрушительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Саратовская область демонстрирует позитивные изменения в формировании здорового образа жизни благодаря совместным усилиям медицины, социальных служб и общества. В нашей больнице мы не только качественно лечим зависимости, но и уделяем особое внимание профилактике».С 2025 года регион активно участвует в национальном проекте Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь», направленном на повышение качества жизни. Важнейший его аспект – поддержка семейных ценностей и осознание того, что дети – это будущее. Таким образом, Саратовская область уверенно движется к созданию общества, ориентированного на здоровье и благополучие.