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В Саратовской области один из самых низких показателей в стране по потреблению алкоголя

Новости
В Саратовской области один из самых низких показателей в стране по потреблению алкоголя


Регион стабильно входит в число территорий с низким уровнем употреблением спиртного, уступая Республикам Северного Кавказа. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 2024 году среднедушевое потребление алкоголя в регионе снизилось до 7,98 литра – это один из самых низких показателей в стране.

Комплексные меры профилактики уже привели к уменьшению смертности, связанной с алкоголем, и этот тренд сохраняется. Информационные кампании, образовательные программы и развитие инфраструктуры активного отдыха формируют ответственное отношение к здоровью.

Одним из ключевых проектов стал «Здоровье для каждого», запущенный в 2025 году. Он включает лекции, профилактические мероприятия и законодательные инициативы, ограничивающие доступность алкоголя.

Однако борьба с алкоголем – это не только вопросы статистики и законодательства. Это здоровье будущих поколений. Медицинские исследования доказывают: дети, рожденные в семьях, где один или оба родителя злоупотребляют спиртным, чаще страдают от хронических заболеваний, отставания в развитии и психологических проблем. Трезвый образ жизни родителей – залог физического и психического здоровья ребенка.

Главный врач Областной клиническая психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк отмечает: «Злоупотребление алкоголем оказывает разрушительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Саратовская область демонстрирует позитивные изменения в формировании здорового образа жизни благодаря совместным усилиям медицины, социальных служб и общества. В нашей больнице мы не только качественно лечим зависимости, но и уделяем особое внимание профилактике».

С 2025 года регион активно участвует в национальном проекте Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь», направленном на повышение качества жизни. Важнейший его аспект – поддержка семейных ценностей и осознание того, что дети – это будущее. Таким образом, Саратовская область уверенно движется к созданию общества, ориентированного на здоровье и благополучие.