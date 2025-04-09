Новые площадки для занятия спортом появятся в 9 муниципальных районах области

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В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» на территории 8 муниципалитетов будут обустроены современные площадки для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, на территории Лысогороского района появится «умная» спортивная площадка.Министр спорта области Олег Дубовенко провел ВКС с территориями, на которых будут построены площадки. Проведены конкурсные процедуры по определению поставщика и монтажа спортивного оборудования, заключены контракты. В настоящее время готовятся основания для будущих спортобъектов.Современные площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО появятся вс.Сухой Отрог Балаковского районар.п. Пинеровка Балашовского районаг.Марксс.Синодское Воскресенского районаг.Ершовр.п.Ровноер.п. Романовкас. СамойловкаРаботы по подготовке оснований необходимо завершить до конца мая. После чего подрядчик приступит к установке оборудования. Все объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в августе.