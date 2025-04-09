Новые площадки для занятия спортом появятся в 9 муниципальных районах области
В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» на территории 8 муниципалитетов будут обустроены современные площадки для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, на территории Лысогороского района появится «умная» спортивная площадка.
Министр спорта области Олег Дубовенко провел ВКС с территориями, на которых будут построены площадки. Проведены конкурсные процедуры по определению поставщика и монтажа спортивного оборудования, заключены контракты. В настоящее время готовятся основания для будущих спортобъектов.
Современные площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО появятся в
с.Сухой Отрог Балаковского района
р.п. Пинеровка Балашовского района
г.Маркс
с.Синодское Воскресенского района
г.Ершов
р.п.Ровное
р.п. Романовка
с. Самойловка
Работы по подготовке оснований необходимо завершить до конца мая. После чего подрядчик приступит к установке оборудования. Все объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в августе.