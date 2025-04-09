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Более семи тысяч исследований пчел на опасные заболевания провели специалисты госветслужбы

Новости
Более семи тысяч исследований пчел на опасные заболевания провели специалисты госветслужбы

Весной специалисты ветеринарной службы проводят обследование пасек и исследования пчёл на наличие различных инфекций.

За 1 квартал 2025 года проведено почти 7,3 тысячи исследований на такие заболевания, как варроатоз, нозематоз, акарапидоз и браулез.

Результаты лабораторных анализов, наряду с информацией о проведённых лечебно-профилактических и дезинфекционных мероприятиях, фиксируются в ветеринарно-санитарном паспорте каждой пасеки.

«Одним из ключевых вопросов биологической безопасности продуктов пчеловодства является ветеринарно-санитарное благополучие пасек. Ранняя диагностика заболеваний и меры профилактики позволяют исключить попадания на прилавки некачественного меда, обеспечивая тем самым высокое качество продукции», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

В ходе диагностических исследований заболеваний не выявлено.