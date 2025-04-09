9 апреля 2025 СРЕДА
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Мать Героя России о новой школе в Ленинском районе: «Это отличный подарок для всех местных жителей»

Новости
Мать Героя России о новой школе в Ленинском районе: «Это отличный подарок для всех местных жителей»


Решение о строительстве новой школы в Ленинском районе Саратова принято своевременно и не терпит отлагательств. Не менее важно и то, что образовательное учреждение увековечит память Героев специальной военной операции, отметила Марина Николаевна Аксёнова, мать Героя России Аксёнова Александра Александровича и Почётный гражданин Саратова:

- То, что в Ленинском районе Саратова появится новая школа с умными классами и современным подходом к обучению, которое будет реализовано в одну смену, является настоящим подарком для всех местных жителей, которые вместе с образовательным учреждением получат развитую инфраструктуру популярного места отдыха. Также считаю важным, что новая школа  будет названа в честь Героев специальной военной операции и в ней будет открыт музей СВО. Это даст импульс развитию военно-патриотического воспитания и увековечит имена защитников Родины, отдавших жизни на полях сражений.