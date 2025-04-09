Фильм о Байконуре покажут саратовцам накануне Дня космонавтики

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Дом работников искусств приглашает показ фильма в рамках IX Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC».На площадке фестиваля будет представлен фильм, посвящённый юбилею основания Байконура: «Байконур. Первый на планете Земля» (12+, Россия, 2022, 00:38:38. Режиссер: Максим Жуковский).Космодром был возведён в сроки, которые ныне кажутся фантастическими. Первая бригада строителей прибыла в казахстанскую пустыню зимой 1955 года, а в мае 1957-го на стартовом столе уже стояла ракета. Какой ценой был достигнут этот успех? В документальном фильме история строительства первого космодрома на планете раскрывается через судьбы героев и простых людей: строителей, инженеров-конструкторов, испытателей, военных и местных жителей. Этот фильм был снят в рамках научно-просветительского проекта «1 канала» «Вызов».Показ состоится 9 апреля в 15:00 (Соборная, 18. Большой зал).Вход свободный.