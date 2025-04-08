В Македоновке установили именую "Парту Героя"

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Сегодня в школе д. Македоновка состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о нашем погибшем земляке, участнике специальной военной операции, Александре Владиславовиче Петрове.Именная «Парта Героя», на которой находится портрет и личная информация об Александре Петрове установлена как символ уважения к нашей истории и героическому подвигу наших земляков.В мероприятии приняли участие: глава Татищевского муниципального района Саратовской области А.В. Мордвинцев, заместитель командира батальона боевого обеспечения по военно-политической работе в/ч 89553, майор А.Н. Гелета; военный комиссар Татищевского района А.Н. Перов; начальник военного отдела администрации района А.А. Булаткин; настоятель Свято-Никольского храма с. Слепцовка отец Тихон.Память о погибших - долг каждого живущего.Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины.Будем их помнить вечно!