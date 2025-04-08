8 апреля 2025 ВТОРНИК
Новости
20:01 | 08 апреля
В Македоновке установили именую "Парту Героя"
16:30 | 08 апреля
Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО
15:57 | 08 апреля
Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова
12:00 | 08 апреля
В перинатальных центрах и женских консультациях области состоялись праздничные мероприятия для будущих мам ⠀
11:00 | 08 апреля
Выпускникам школ помогут в профессиональном самоопределении
10:29 | 08 апреля
В «Дьяковском лесу» появятся музей дрофы и «Деревенское подворье»
21:56 | 07 апреля
Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса
14:30 | 07 апреля
В Ленинском районе будет построена новая современная школа
13:33 | 07 апреля
Жители области отметили праздник весны «Наурыз»
12:58 | 07 апреля
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Македоновке установили именую "Парту Героя"

Новости
В Македоновке установили именую "Парту Героя"

Сегодня в школе д. Македоновка состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о нашем погибшем земляке, участнике специальной военной операции, Александре Владиславовиче Петрове.

Именная «Парта Героя», на которой находится портрет и личная информация об Александре Петрове установлена как символ уважения к нашей истории и героическому подвигу наших земляков.

В Македоновке установили именую "Парту Героя"

В мероприятии приняли участие: глава Татищевского муниципального района Саратовской области А.В. Мордвинцев, заместитель командира батальона боевого обеспечения по военно-политической работе в/ч 89553, майор А.Н. Гелета; военный комиссар Татищевского района А.Н. Перов; начальник военного отдела администрации района А.А. Булаткин; настоятель Свято-Никольского храма с. Слепцовка отец Тихон.

В Македоновке установили именую "Парту Героя"

Память о погибших - долг каждого живущего.
Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины.
Будем их помнить вечно!

В Македоновке установили именую "Парту Героя"