Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова
Боец СВО из Саратовской области удостоен государственной награды. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Сергей Егоров.
Сергей Гафаров отмечен медалью Жукова за отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. Награда была вручена бойцу на заседании межведомственной комиссии при поддержке участников СВО и членов их семей.
Медалями «Отцу защитника Отечества» и «Матери защитника Отечества» награждены родители ветерана боевых действий Максима Турилкина Юрий и Татьяна Турилкины.
«Низкий поклон нашим бойцам и их родителям за подвиг, преданность Родине, самоотверженность, смелость и отвагу», - отметил зампред правительства региона.