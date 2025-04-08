8 апреля 2025 ВТОРНИК
Новости
20:01 | 08 апреля
В Македоновке установили именую "Парту Героя"
16:30 | 08 апреля
Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО
15:57 | 08 апреля
Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова
12:00 | 08 апреля
В перинатальных центрах и женских консультациях области состоялись праздничные мероприятия для будущих мам ⠀
11:00 | 08 апреля
Выпускникам школ помогут в профессиональном самоопределении
10:29 | 08 апреля
В «Дьяковском лесу» появятся музей дрофы и «Деревенское подворье»
21:56 | 07 апреля
Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса
14:30 | 07 апреля
В Ленинском районе будет построена новая современная школа
13:33 | 07 апреля
Жители области отметили праздник весны «Наурыз»
12:58 | 07 апреля
Номинантом на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого за развитие антивоенных инициатив стал Джеффри Сакс
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова

Новости
Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова



Боец СВО из Саратовской области удостоен государственной награды. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Сергей Егоров.

Сергей Гафаров отмечен медалью Жукова за отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. Награда была вручена бойцу на заседании межведомственной комиссии при поддержке участников СВО и членов их семей.


Медалями «Отцу защитника Отечества» и «Матери защитника Отечества» награждены родители ветерана боевых действий Максима Турилкина Юрий и Татьяна Турилкины.

«Низкий поклон нашим бойцам и их родителям за подвиг, преданность Родине, самоотверженность, смелость и отвагу», - отметил зампред правительства региона.