Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова

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Боец СВО из Саратовской области удостоен государственной награды. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Сергей Егоров.Сергей Гафаров отмечен медалью Жукова за отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. Награда была вручена бойцу на заседании межведомственной комиссии при поддержке участников СВО и членов их семей.Медалями «Отцу защитника Отечества» и «Матери защитника Отечества» награждены родители ветерана боевых действий Максима Турилкина Юрий и Татьяна Турилкины.«Низкий поклон нашим бойцам и их родителям за подвиг, преданность Родине, самоотверженность, смелость и отвагу», - отметил зампред правительства региона.