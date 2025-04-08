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Выпускникам школ помогут в профессиональном самоопределении

Новости
Выпускникам школ помогут в профессиональном самоопределении

На этой неделе, 12 апреля, в образовательных учреждениях нашего региона пройдет масштабный единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это мероприятие станет отличной возможностью для всех желающих узнать больше о перспективных профессиях, современных трендах в образовании и карьерных возможностях.

В этом году набор студентов ведется по 7 направлениям: машиностроение, сельское хозяйство, коммуникационные технологии в сельском хозяйстве, педагогика, энергетика, строительство, химическая отрасль.

В программе открытых дверей запланированы родительское собрание, мастер-классы от ведущих специалистов, презентации образовательных программ, встречи с работодателями и экспертами отрасли. Участники смогут лично пообщаться с представителями учебных заведений, задать интересующие вопросы и получить ценные советы по выбору профессии.

«Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на подготовку высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям современного рынка труда. Проект помогает студентам быстрее адаптироваться к реальной рабочей среде, обеспечивая практико-ориентированное обучение и тесную связь с потенциальными работодателями. Это не только повышает шансы на успешное трудоустройство, но и способствует развитию экономики регионов, укрепляя кадровый потенциал отраслей. Единый день открытых дверей обещает стать важным этапом в профессиональном самоопределении для юных жителей региона, а также для их родителей», отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.