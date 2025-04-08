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В «Дьяковском лесу» появятся музей дрофы и «Деревенское подворье»

Новости
В «Дьяковском лесу» появятся музей дрофы и «Деревенское подворье»


Национальный парк «Дьяковский лес», расположенный в Краснокутском районе, активно развивается. Напомним, по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в 2023 году крупный лесной массив, площадью более 18 тысяч га получил федеральный статус.

В апреле у въезда к национальному парку со стороны трассы установили стелу-указатель с описанием особо охраняемой природной территории, чтобы туристам и гостям региона было удобно добраться до места.

«Благоустройство идет полным ходом. Буквально за несколько месяцев мы прочистили в лесу первую экотропу, освободили ее от валежника, старых и больных деревьев, чтобы люди могли безопасно и с удовольствием гулять по парку. Экологическая тропа сейчас составляет более одного километра. Виды живописные. Здесь произрастает белая акция, сосна крымская. Рядом с родником «Дьяковский» мы установили лавочку, беседку, чуть поодаль поставили качели и ряд других артобъектов, а также детскую площадку и бревно для спортивных занятий», - перечислил новшества старший государственный инспектор национального парка Валерий Бузланов.

За счет средств федерального бюджета уже сформирован штат сотрудников парка, закуплена противопожарная техника, осуществлен капитальный ремонт административного здания и проведено благоустройство инфраструктуры.

«В целях развития национального парка в срок до 2030 года запланировано создать визит-центр, музей дрофы, площадки для отдыха, вольерный комплекс, гостевые дома и экологические тропы. Весной текущего года запланировано обустроить музей «Деревенское подворье». На сегодняшний день созданный национальный парк является экологической точкой роста в нашем регионе», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.