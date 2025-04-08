В Ленинском районе будет построена новая современная школа
На этой неделе губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о строительстве нового образовательного учреждения возле центра детского творчества. Это будет школа на 1100 мест с бассейном, стадионом и открытыми спортивными площадками, доступными для всех жителей близлежащих домов.
Какие перспективы развития получит вся территория, какие еще варианты размещения учебного заведения рассматривались и почему они не подошли? Съемочная группа ГТРК"Саратов" на месте рассмотрела все предложения.