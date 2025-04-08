Жители области отметили праздник весны «Наурыз»
Областной национальный праздник «Наурыз-2025» состоялся в Краснокутском районном доме культуры.
Приветствуя гостей и участников мероприятия, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина зачитала поздравительный адрес губернатора Романа Бусаргина:
«Дорогие земляки, гости и участники праздника!
Наурыз - это время обновления природы и старт нового года по восточному календарю. Праздник ежегодно объединяет жителей региона различных вероисповеданий, выходя за рамки исключительно национального торжества.
Наурыз символизирует весеннее равноденствие, гармонию и единство человека с природой, а также он знаменует начало весенне-полевых работ. Сельхозтоваропроизводители готовятся к выходу в поле, чтобы приступить к посевной кампании. Именно от вас, от вашего труда зависит богатство урожая Саратовской области. Пусть посевная пройдёт удачно и родится богатый урожай.
Уверен, что традиции добрососедства, дружбы и согласия, заложенные нашими предками, будут и впредь передаваться будущим поколениям!».
Для гостей и участников мероприятия была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества и концерт творческих коллективов и сольных артистов из Ершовского, Базарно-Карабулакского, Новоузенского, Дергачевского, Питерского, Советского, Марксовского, Энгельсского, Озинского и других районов.
Особое внимание присутствующих привлек традиционный казахский свадебный обряд - беташар, который символизирует вступление новобрачной в новую семью.
Помимо этого в рамках мероприятия состоялась презентация национальных костюмов, предметов быта и музыкальных произведений, характерных для казахской, татарской, башкирской, азербайджанской, узбекской, таджикской культур. В ходе праздника по традиции гостей угощали наурыз-коже и другими национальными блюдами.
Гости и участники праздники возложили цветы к памятнику-мемориалу воинам-краснокутцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В качестве отдельного мероприятия состоялась презентация патриотической выставки, которую подготовил Краснокутский народный краеведческий музей имени Г.С. Титова. Это портреты участников специальной военной операции, которые написал краснокутский художник Анатолий Шишкин.
В ходе концертной программы участник специальной военной операции Ерлан Картакаев исполнил патриотическую песню «Не говорите кто мой враг…».
После мероприятия министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, глава Краснокутского района Валентина Гречушкина и председатель Общественной палаты области Борис Шинчук посетили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Петровну Лузановскую и поздравили её с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.