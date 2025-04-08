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Жители области отметили праздник весны «Наурыз»

Новости
Жители области отметили праздник весны «Наурыз»


Областной национальный праздник «Наурыз-2025» состоялся в Краснокутском районном доме культуры.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина зачитала поздравительный адрес губернатора Романа Бусаргина:

«Дорогие земляки, гости и участники праздника!

Наурыз - это время обновления природы и старт нового года по восточному календарю. Праздник ежегодно объединяет жителей региона различных вероисповеданий, выходя за рамки исключительно национального торжества.

Наурыз символизирует весеннее равноденствие, гармонию и единство человека с природой, а также он знаменует начало весенне-полевых работ. Сельхозтоваропроизводители готовятся к выходу в поле, чтобы приступить к посевной кампании. Именно от вас, от вашего труда зависит богатство урожая Саратовской области. Пусть посевная пройдёт удачно и родится богатый урожай.

Уверен, что традиции добрососедства, дружбы и согласия, заложенные нашими предками, будут и впредь передаваться будущим поколениям!».

Для гостей и участников мероприятия была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества и концерт творческих коллективов и сольных артистов из Ершовского, Базарно-Карабулакского, Новоузенского, Дергачевского, Питерского, Советского, Марксовского, Энгельсского, Озинского и других районов.

Особое внимание присутствующих привлек традиционный казахский свадебный обряд - беташар, который символизирует вступление новобрачной в новую семью.

Помимо этого в рамках мероприятия состоялась презентация национальных костюмов, предметов быта и музыкальных произведений, характерных для казахской, татарской, башкирской, азербайджанской, узбекской, таджикской культур. В ходе праздника по традиции гостей угощали наурыз-коже и другими национальными блюдами.


Жители области отметили праздник весны «Наурыз»

Гости и участники праздники возложили цветы к памятнику-мемориалу воинам-краснокутцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В качестве отдельного мероприятия состоялась презентация патриотической выставки, которую подготовил Краснокутский народный краеведческий музей имени Г.С. Титова. Это портреты участников специальной военной операции, которые написал краснокутский художник Анатолий Шишкин.

В ходе концертной программы участник специальной военной операции Ерлан Картакаев исполнил патриотическую песню «Не говорите кто мой враг…».

После мероприятия министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, глава Краснокутского района Валентина Гречушкина и председатель Общественной палаты области Борис Шинчук посетили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Петровну Лузановскую и поздравили её с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.