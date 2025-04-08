Жители области отметили праздник весны «Наурыз»

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Областной национальный праздник «Наурыз-2025» состоялся в Краснокутском районном доме культуры.Приветствуя гостей и участников мероприятия, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина зачитала поздравительный адрес губернатора Романа Бусаргина:«Дорогие земляки, гости и участники праздника!Наурыз - это время обновления природы и старт нового года по восточному календарю. Праздник ежегодно объединяет жителей региона различных вероисповеданий, выходя за рамки исключительно национального торжества.Наурыз символизирует весеннее равноденствие, гармонию и единство человека с природой, а также он знаменует начало весенне-полевых работ. Сельхозтоваропроизводители готовятся к выходу в поле, чтобы приступить к посевной кампании. Именно от вас, от вашего труда зависит богатство урожая Саратовской области. Пусть посевная пройдёт удачно и родится богатый урожай.Уверен, что традиции добрососедства, дружбы и согласия, заложенные нашими предками, будут и впредь передаваться будущим поколениям!».Для гостей и участников мероприятия была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества и концерт творческих коллективов и сольных артистов из Ершовского, Базарно-Карабулакского, Новоузенского, Дергачевского, Питерского, Советского, Марксовского, Энгельсского, Озинского и других районов.Особое внимание присутствующих привлек традиционный казахский свадебный обряд - беташар, который символизирует вступление новобрачной в новую семью.Помимо этого в рамках мероприятия состоялась презентация национальных костюмов, предметов быта и музыкальных произведений, характерных для казахской, татарской, башкирской, азербайджанской, узбекской, таджикской культур. В ходе праздника по традиции гостей угощали наурыз-коже и другими национальными блюдами.Гости и участники праздники возложили цветы к памятнику-мемориалу воинам-краснокутцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.В качестве отдельного мероприятия состоялась презентация патриотической выставки, которую подготовил Краснокутский народный краеведческий музей имени Г.С. Титова. Это портреты участников специальной военной операции, которые написал краснокутский художник Анатолий Шишкин.В ходе концертной программы участник специальной военной операции Ерлан Картакаев исполнил патриотическую песню «Не говорите кто мой враг…».После мероприятия министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, глава Краснокутского района Валентина Гречушкина и председатель Общественной палаты области Борис Шинчук посетили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Петровну Лузановскую и поздравили её с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.