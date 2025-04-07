«Серебряные» волонтеры и специалисты центров соцобслуживания помогают СВОим

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«Серебряные» волонтеры, получатели социальных услуг и сотрудники социозащитных учреждений Саратовской области продолжают помогать фронту.Они отправляют гуманитарные грузы, которые включают посылки с лекарственными препаратами и индивидуальными перевязочными материалами, сухарями, крупами, кондитерскими изделиями, средствами личной гигиены, постельным бельем и подушками, окопными свечами и маскировочными сетями, чайными наборами, сухими супами и душем.«Наши бойцы должны постоянно чувствовать поддержку и знать, что мы всем сердцем с ними. Отправляем им немного тепла и уюта в трудные моменты», - говорят волонтеры.Команда «Твои Герои, Ртищево» во главе с главой КФХ Николаем Прокофьевым лично отправилась с очередным гуманитарным конвоем к военнослужащим «за ленточку». Общий вес коллективной помощи за одну поездку составил 200 килограммов.Социальные работники из сел Садовое, Александровка, Лопатино, деревни Осиновка не останавливаются на достигнутом. Вместе с неравнодушными жителями они собираются, чтобы плести маскировочные сети.Необходимо отметить, что к плетению маскировочных сетей по всей области присоединяются получатели социальных услуг, клубные работники, представители старшего поколения, те люди, которым небезразлична судьба страны.Активное участие в оказании помощи фронту принимают представители районных творческих мастерских «ДоброЦентр», клуба «Лучик Добра», волонтёрского движения «Паутинка» села Приволжское, «Быстро и вкусно для Победы» г. Энгельса, члены Комитета семей воинов Отечества города Саратова.Работа «серебряных» волонтеров поддерживается региональным проектом «Активное долголетие» национального проекта Президента страны Владимира Путина «Семья».