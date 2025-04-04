Общественники поддержали новый депутатский проект Вячеслава Володина

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«Общественных пространств, именно парков, скверов, недостаточно, поэтому предлагаю нам, не откладывая, заняться вопросом подготовки общегородской программы по реконструкции, созданию новых скверов и парков», – сказал Володин.Идею председателя Госдумы саратовцы встретили с оптимизмом, в городе, действительно недостаточно комфортных мест для прогулок во многих микрорайонах города. Особенно остро проблема стоит в микрорайонах, где при застройке территории был допущен ряд серьезных ошибок: точечная застройка, недостаток объектов социальной инфраструктуры и др. В частности Вячеслав Володин отметил микрорайоны Авиатор, Звезда, Солнечный-2.Татьяна Ивина - член Общественного совета Авиатора обратила внимание, что именно можно было бы разместить в сквере, если такой будет оборудован в районе:«Аллея славы», где будет располагаться зона славы, общественного признания и труда работников авиационного завода. Детская зона: дорожки для мам с колясками, различные песочницы, качели, беседки, фигурки сказочных персонажей».Представитель общественного совета микрорайона «Звезда» Герман Пашкин, отметил, что сквер в микрорайоне жители ждут очень давно:«Разработан проект сквера вместе с жителями. Очень надеемся, что с Вашим участием этот проект, наконец-то, сдвинется с места и вместе у нас получится его реализовать».Свои предложения высказали жители города.«Хороший пример земельного участка, который высвободился после сноса ветхого и аварийного жилья: спуск по Вольской (рядом с Ямайкой - Вольская, 2) к новой набережной. Участок свободный, рядом Академия права (СГЮА), жилой комплекс Ямайка», - предложила местная жительница Иветта.«Спасибо за проект по благоустройству Ботанического сада. Очень просим поддержать второй этап реализации этого проекта. Городу нужен Ботанический сад!»,- отметила Ксения Киселева.«Около СГУ есть аллея имени генерала Анатолия Романова. Мы с одногруппниками часто сидим там после пар - аллея находится через дорогу от кампуса. Очень просим включить ее в проект. Наши волонтёры регулярно убирают территорию вдоль этой аллеи, она может стать еще удобнее для молодежи, как. например, аллея на улице Рахова. Когда на улице тепло,тут могли бы проводиться студенческие акции, субботники, а горожанам будет приятно там просто прогуливаться и отдыхать»,- написала Ксения Романовна.