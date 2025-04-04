Саратовский казак отметил значимость программы «Наши герои»

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Завершился приём заявок на региональную программу «Наши герои». На программу поступило более 600 заявок. Заявившимся предстоит тестирование и собеседование для отбора на дальнейшее обучение в рамках программы.Заместитель атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Иван Третьяков отметил, что наши бойцы стремятся не только защищать Родину, но и активно применять и развивать свои навыки и способности в мирной жизни.«Теперь начинаются этапы тестирования, и это возможность для всех участников спецоперации, кто подал заявку на программу, показать свои сильные стороны и уверенно вернуться к мирной жизни. Региональный проект «Наши герои», разработанный по аналогии с федеральной программой президента Владимира Путина «Время героев», это реальный инструмент нового старта и адаптации для военнослужащих, на деле доказавших свою преданность Родине. Уверен, что участники справятся с тестированием, а дальше их ждёт качественное обучение и достойные перспективы», - отметил Иван Третьяков.