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Саратовский казак отметил значимость программы «Наши герои»

Новости
Саратовский казак отметил значимость программы «Наши герои»




Завершился приём заявок на региональную программу «Наши герои». На программу поступило более 600 заявок. Заявившимся предстоит тестирование и собеседование для отбора на дальнейшее обучение в рамках программы.


Заместитель атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Иван Третьяков отметил, что наши бойцы стремятся не только защищать Родину, но и активно применять и развивать свои навыки и способности в мирной жизни.

«Теперь начинаются этапы тестирования, и это возможность для всех участников спецоперации, кто подал заявку на программу, показать свои сильные стороны и уверенно вернуться к мирной жизни. Региональный проект «Наши герои», разработанный по аналогии с федеральной программой президента Владимира Путина «Время героев», это реальный инструмент нового старта и адаптации для военнослужащих, на деле доказавших свою преданность Родине. Уверен, что участники справятся с тестированием, а дальше их ждёт качественное обучение и достойные перспективы», - отметил Иван Третьяков.