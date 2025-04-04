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Юным хвалынчанам рассказали про апорт и шип

Новости
Юным хвалынчанам рассказали про апорт и шип

В школе-интернате Хвалынска прошел очередной мастер-класс со старшей группой воспитанников. Юные повара побывали в Хвалынском краеведческом музее. Посетив выставку «Берёт труд, а отдаёт пуд», ребята узнали богатую историю сельскохозяйственной деятельности Хвалынского края.
«Хвалынский район испокон веков был земледельческим краем, десятки тысяч местных землепашцев стояли на страже продовольственной безопасности Поволжья и России. Хвалынские купцы возили зерно вверх по Волге, продавали хлеба за Урал. В советское время хвалынские поля давали богатейшие урожаи, а местные аграрии становились делегатами всесоюзных выставок и получали значимые награды. Славу хвалынской земли составляли не только поля, но и яблоневые сады различных сортов: анисы, грушевка, скрут, апорт, шип, знакомые каждому жителю», - рассказали представители интерната.
Ребята не только изучают теорию, но учатся готовить блюда русской кухни. Напомним, занятия с воспитанниками интерната проходят на новом современном оборудовании. При поддержке Фонда президентских грантов проект реализует региональное отделение общественно-государственной организации Ассамблея народов России. Общее руководство проектом осуществляет председатель общественной палаты Саратовской области и регионального отделения ОГО Ассамблея народов России Борис Шинчук.