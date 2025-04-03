3 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
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Главный архитектор области пояснила, почему на территории в районе улицы Приовражная нельзя построить новую школу

Новости
Для строительства новой школы в Ленинском районе, которая решит вопрос обучения во вторую смену для сотен саратовских семей, профильными специалистами рассматривались и прорабатывались различные варианты территорий под застройку. Одним из предложений, поступившим от инициативной группы стала территория в районе улицы Приовражная, где расположены частные дома.



Данный вопрос прокомментировала главный архитектор области Анастасия Пузанова: «Юридического основания изъятия его для муниципальных нужд под строительство школы нет. Согласно действующему законодательству, изъятие для муниципальных нужд возможно только в рамках строительства линейных объектов, таких как дороги и инженерные сети. Генеральный план города является документом перспективного развития и предполагает размещение социальных объектов вне зависимости от формы собственности земельных участков».

Главный архитектор также пояснила, что размещение в Генеральном плане школы на территории, граничащей с ул. Приовражная, не является законодательно-возможной целью для изъятия, ее наличие означает резервирование данной территории, что в случае развития микрорайона, на месте частного сектора не может быть построено никаких иных объектов, в том числе и новой многоквартирной жилой застройки, кроме объектов социального назначения, так как в данном микрорайоне существует дефицит таких объектов.