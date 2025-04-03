В Саратове двое парней получили длительные сроки за диверсию на железной дороге

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В ходе судебного заседания установили, что 10 марта прошлого года ранее судимый 24-летний Алексей Яковлев в поисках работы связался в интернете с неизвестным, который предложил ему за 15 тысяч рублей поджечь релейный шкаф на железной дороге (там установлено оборудование, обеспечивающее безопасную работу транспортной инфраструктуры). Он согласился и подговорил своего знакомого 24-летнего Андрея Бутузова совершить диверсию вместе с ним.Они купили дизельное топливо, изготовили из него зажигательное устройство и, взяв топор, 11 марта 2024 года отправились к железной дороге. После того, как релейный шкаф был уничтожен, молодые люди сняли видеоролик для отчета перед нанимателем (в отношении него так же возбуждено уголовное дело).По факту поджога завели уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц). Вскоре молодые люди были задержаны и изобличены. На судебном заседании они свою вину полностью признали.Учитывая все обстоятельства, суд приговорил Алексея Яковлева к 14 годам лишения свободы с отбыванием части первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии строгого режима. Андрей Бутузов получил 12 лет лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.