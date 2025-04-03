3 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:44 | 03 апреля
Проблемы с дорогами к пунктам пропуска на границе с КНР в Приморье обсудили в Совете Федерации
16:08 | 03 апреля
Главный архитектор области пояснила, почему на территории в районе улицы Приовражная нельзя построить новую школу
15:00 | 03 апреля
Для поддержки будущих матерей работает горячая линия «Беременность равно уверенность»
14:00 | 03 апреля
В Саратове двое парней получили длительные сроки за диверсию на железной дороге
13:37 | 03 апреля
Города Саратовской области стали более комфортными
09:00 | 03 апреля
Новые правила и запреты для мигрантов в ПФО
18:07 | 02 апреля
Впервые в Саратове прошел студенческий PR-фестиваль «ЗАПРОСТО»
15:25 | 02 апреля
Более 160 заявок подали родители Саратовской области на второй сезон всероссийского конкурса для родительских комитетов
10:08 | 02 апреля
Гимназия в селе Ивантеевка получила долгожданное обновление
09:17 | 02 апреля
Лечебные учреждения Саратова и области продолжают отправлять гуманитарную помощь «за ленточку»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове двое парней получили длительные сроки за диверсию на железной дороге

Новости
В Саратове двух молодых людей осудили за поджог релейного шкафа на железной дороге. Как сообщает пресс-службе областного суда, их признали виновными в диверсии.




В ходе судебного заседания установили, что 10 марта прошлого года ранее судимый 24-летний Алексей Яковлев в поисках работы связался в интернете с неизвестным, который предложил ему за 15 тысяч рублей поджечь релейный шкаф на железной дороге (там установлено оборудование, обеспечивающее безопасную работу транспортной инфраструктуры). Он согласился и подговорил своего знакомого 24-летнего Андрея Бутузова совершить диверсию вместе с ним.

Они купили дизельное топливо, изготовили из него зажигательное устройство и, взяв топор, 11 марта 2024 года отправились к железной дороге. После того, как релейный шкаф был уничтожен, молодые люди сняли видеоролик для отчета перед нанимателем (в отношении него так же возбуждено уголовное дело).

По факту поджога завели уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц). Вскоре молодые люди были задержаны и изобличены. На судебном заседании они свою вину полностью признали.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил Алексея Яковлева к 14 годам лишения свободы с отбыванием части первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в колонии строгого режима. Андрей Бутузов получил 12 лет лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.