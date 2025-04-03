Города Саратовской области стали более комфортными

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По итогам прошлого года Саратовская область показала отличные результаты в улучшении городской среды. Индекс качества региона составил 215 баллов, что превышает плановый показатель, установленный Минстроем РФ.В регионе доля городов с благоприятной городской средой достигла 94% — это почти вдвое больше запланированного результата.В число населенных пунктов, официально признанных комфортными для жизни, вошли 17 городов: Саратов, Балаково, Энгельс, Балашов, Вольск, Маркс, Петровск, Ртищево, Пугачёв, Хвалынск, Аткарск, Красноармейск, Красный Кут, Ершов, Калининск, Аркадак и Шиханы.«Города нашей области ежегодно преображаются и становятся более комфортными для жителей. За шесть лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроено 1296 общественных пространств, а также реализовано 24 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Отмечу, что решение о том, какую городскую локацию благоустроить, принимают сами жители, участвуя во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году Всероссийское голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня. Отдать свой голос за общественную локацию можно будет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», - рассказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.С текущего года проект «Формирование комфортной городской среды» вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.