Новые правила и запреты для мигрантов в ПФО

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Напомним, в настоящее время в целом по стране в Реестре числится 650 тысяч иностранных граждан, в Приволжском федеральном округе – 46,2 тысячи. Об этом шла речь на Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в Казани 25 марта 2025 года.Введённые ограничения, направленные на сокращение числа мигрантов, не должны негативно сказаться на развитии отраслей, зависимых от иностранной рабочей силы. Уже наблюдается тенденция к снижению общего числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт в Приволжском федеральном округе.Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил необходимость гибкого регулирования миграции, основанного в том числе на потребностях экономики: «В ПФО более 20 тысяч предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с мигрантами, поэтому одним из решений Совета, которые мы направили в Правительство РФ, стало предложение создать Реестр работодателей. Считаем, что он позволит более эффективно контролировать условия работы, соблюдение прав мигрантов и их деятельность».