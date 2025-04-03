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Более 160 заявок подали родители Саратовской области на второй сезон всероссийского конкурса для родительских комитетов

Новости
Более 160 заявок подали родители Саратовской области на второй сезон всероссийского конкурса для родительских комитетов

Завершилась заявочная кампания второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам отбора 8397 проектов подали родительские комитеты из 89 регионов России. Из них 166 из Саратовской области. Теперь их инициативы ждет техническая экспертиза и оценка конкурсными комиссиями по регионам.

Победителей объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании ВРК. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент Владимир Путин поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей. По итогам первого конкурса свои проекты подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.

«Конкурс родительских инициатив — это не просто форма поддержки школ, родителей, это мощный инструмент для формирования единой образовательной среды. Вовлеченность родителей в школьный процесс способствует созданию благоприятного климата для развития детей, укрепляет связи между семьей и школой, а также позволяет лучше понять потребности и ожидания каждой стороны. Объединив усилия, мы сможем не только улучшить качество образования, но и воспитать в детях активную гражданскую позицию и чувство ответственности за будущее нашей страны», — отметил заместитель министра образования Саратовской области, председатель регионального родительского комитета Никита Вдовин.