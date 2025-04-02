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Гимназия в селе Ивантеевка получила долгожданное обновление

Новости
Гимназия в селе Ивантеевка получила долгожданное обновление


В 2025 году региональная программа по ремонту образовательных учреждений, инициированная губернатором Романом Бусаргиным, помогла обновить гимназию в селе Ивантеевка. Работы были проведены в нескольких ключевых зонах школы, что значительно улучшило условия обучения и пребывания учеников.

В холле установили современные навесные потолки, в четырех учебных кабинетах старый пол заменили на новый качественный линолеум.

Отдельного внимания заслуживает ремонт музейной комнаты. Помимо обновления интерьера, было установлено новое современное оборудование, которое позволит сделать экспозиции интерактивными и более привлекательными для учащихся.

«Музейная комната теперь станет настоящим центром притяжения для школьников, интересующихся историей родного края. Также мы с ребятами постоянно участвуем в конкурсах, где надо презентовать не только свою работу, но и фото, видео музея и теперь у нас появилась такая возможность», – отметила руководитель музейной комнаты Елена Щербинина.

Мария Карташова, ученица 6 класса, является лауреатом регионального конкурса «Краеведческая находка» и победителем региональной и муниципальной научно-практической конференции в секции «Краеведение». Она рассказала, как школьники отнеслись к изменениям в учреждении:

«Несколько лет я участвую в конкурсах и конференциях о родном крае, родном селе и людях села, рассказываю о своих предках, участвую в акциях по сбору экспонатов для нашего музея. Здорово, что мы можем разместить их в современном музее, принимать гостей из других школ и районов, а также проводить экскурсии и знакомить с жизнью людей разных поколений».