Лечебные учреждения Саратова и области продолжают отправлять гуманитарную помощь «за ленточку»

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Силами сотрудников Саратовского Центра Крови в рамках деятельности организации Федерации профсоюзных организаций Саратовской области было собрано более 600 газовых баллонов для туристических плит, более 700 упаковок влажных антибактериальных салфеток.Вольская районная больница и Саратовская городская клиническая больница №10 по индивидуальному заказу для наших земляков собрали и оперативно отправили необходимые лекарственные препараты, расходные материалы, медицинские изделия, аптечки тактические индивидуальные. Этот груз уже получен, в адрес министерства и лечебных учреждений уже поступила обратная связь со словами благодарности.«Медики всегда откликаются на просьбы наших военнослужащих. В стороне никогда не остаются. Различные грузы мы собираем и отправляем постоянно. Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, что мы можем сделать для наших бойцов, для нашей скорейшей победы!», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.