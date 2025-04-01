Заслуженные учителя страны поддерживают строительство новой школы у сквера «Территория детства»

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Людмила Бокова, Почетный гражданин города Саратова, Заслуженный учитель Российской Федерации:– Современные стандарты строительства образовательных учреждений, безусловно, позволяют построить не просто здание с классами. Это полноценные центры развития детей с огромным спортивным кластером, с музеями, современными столовыми. Ситуация со строительством школы вблизи сквера «Территория детства» – особая. С учетом того, что школа будет соседствовать с Центром детского творчества, у будущих учеников будет возможность сразу после школы заниматься творчеством, посещать музыкальные, театральные секции. Потому будущим педагогам этой школы и детям я по-доброму могу только позавидовать.“Сегодня большое внимание в системе школьного образования уделяется патриотическому воспитанию. Действительно, необходимо воспитывать детей на лучших примерах, рассказывать им о героизме, мужестве, любви к своей Родине. За примерами далеко ходить не нужно. Сегодня наши современники защищают Отечество в зоне проведения специальной военной операции. Среди них папы саратовских ребятишек. Думаю, для ребят будет очень почетно учиться в школе, посвященной участникам СВО”, – говорит Галина Карпенко, Почетный гражданин города Саратова, Заслуженный учитель Российской Федерации.