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Заслуженные учителя страны поддерживают строительство новой школы у сквера «Территория детства»

Новости
В Ленинском районе Саратова, рядом с Центром детского творчества, планируется строительство современной школы на 1100 мест. В ней предусмотрят бассейн, а также появится многофункциональное спортивное ядро под открытым небом с различными тренажерами, которое дополнит имеющийся сквер. Новому образовательному учреждению присвоят имя героев СВО.



Людмила Бокова, Почетный гражданин города Саратова, Заслуженный учитель Российской Федерации:
– Современные стандарты строительства образовательных учреждений, безусловно, позволяют построить не просто здание с классами. Это полноценные центры развития детей с огромным спортивным кластером, с музеями, современными столовыми. Ситуация со строительством школы вблизи сквера «Территория детства» – особая. С учетом того, что школа будет соседствовать с Центром детского творчества, у будущих учеников будет возможность сразу после школы заниматься творчеством, посещать музыкальные, театральные секции. Потому будущим педагогам этой школы и детям я по-доброму могу только позавидовать.

“Сегодня большое внимание в системе школьного образования уделяется патриотическому воспитанию. Действительно, необходимо воспитывать детей на лучших примерах, рассказывать им о героизме, мужестве, любви к своей Родине. За примерами далеко ходить не нужно. Сегодня наши современники защищают Отечество в зоне проведения специальной военной операции. Среди них папы саратовских ребятишек. Думаю, для ребят будет очень почетно учиться в школе, посвященной участникам СВО”, – говорит Галина Карпенко, Почетный гражданин города Саратова, Заслуженный учитель Российской Федерации.