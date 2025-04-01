Региональную выплату направили 80 фронтовикам и 18 инвалидам ВОВ

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Региональная выплата к 80-летию Великой Победы перечислена всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Саратовской области. Деньги направили 80 фронтовикам и 18 инвалидам ВОВ.Напомним, губернатор Роман Бусаргин принял решение о присвоении единовременной выплаты этой категории граждан по аналогии с федеральной выплатой, установленной Указом Президента. Ее размер составляет 80 тысяч рублей. Перед профильными ведомствами была поставлена задача перечислить средства людям в беззаявительном порядке.