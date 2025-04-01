Спортсмены школы «РиФ» привезли 12 медалей с первенства России и Всероссийских соревнований по плаванию спорта глухих

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Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» одержали очередные победы, завоевав 12 медалей первенства России и Всероссийских соревнований по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха.Соревнования прошли в столице Республики Марий Эл - городе Йошкар-Ола. В них приняли участие 232 спортсмена из 39 регионов России и команда Республики Беларусь.Призеры первенства России из числа воспитанников школы «РиФ»:Милан Лахнов завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилемИндира Пастахаева и Полина Ширшова – серебряные призеры соревнований в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем в составе сборной команды Саратовской областиАнгелина Алмазова – серебряный призер в эстафете 4х200 метров вольным стилем в составе сборной команды Саратовской области.Победители и призеры Всероссийских соревнований:Индира Пастахаева завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляемАлексей Щербаков стал серебряным призером на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилемАнгелина Алмазова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине.В командном зачете Саратовская область заняла 3 место, уступив участникам из Москвы и Челябинской области.Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.