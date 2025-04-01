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Саратовские лицеисты получили гранты на обучение в Санкт-Петербургском горном университете

Новости
Саратовские лицеисты получили гранты на обучение в Санкт-Петербургском горном университете


В Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II, первом техническом учебном заведении России, прошел форум-конкурс «Школьная премьер-лига». Мероприятие собрало более 400 одарённых старшеклассников из разных регионов страны, которые представили свои проекты в 17 секциях. Среди участников - десятиклассники Физико-технического лицея №1 и наставник - Татьяна Дуванова.

Конкурсантов оценивали эксперты - преподаватели, доценты, аспиранты профильных кафедр Горного университета. Их интересовал не только научный аспект и содержание проектов, но и мотивация автора, его кругозор, творческое мышление, умение презентовать материал, рассказать о сложном простыми словами.

По итогам конкурса Матвей Хает и Петр Трофимов стали призёрами в направлении «Химическая технология» и получили целевые образовательные гранты на обучение в Санкт-Петербургском горном университете в размере 50 000 рублей каждый.

Полина Полупанова, победившая в секции «Освоение Арктики и Антарктики» удостоена гранта на обучение в размере 100 000 рублей.