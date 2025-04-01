Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
В Саратовской области, как и по всей России, проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».
ГУ МВД по Саратовской области проводит «Антинаркотический ликбез» и публикует алгоритм действий при выявлении противоправного контента в сети Интернет.
Блокировку сайтов на территории нашей страны осуществляет Роскомнадзор РФ.
Вы можете самостоятельно направить официальное заявление о необходимости блокировки ресурсов в сети Интернет, которые содержат противоправный контент.
Заполнить заявление можно на сайте Роскомнадзора по ссылке.
Подробности блокировки сайтов - в карточках.
По информации ГУ МВД России по Саратовской области