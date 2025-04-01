Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?

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В Саратовской области, как и по всей России, проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».ГУ МВД по Саратовской области проводит «Антинаркотический ликбез» и публикует алгоритм действий при выявлении противоправного контента в сети Интернет.Блокировку сайтов на территории нашей страны осуществляет Роскомнадзор РФ.Вы можете самостоятельно направить официальное заявление о необходимости блокировки ресурсов в сети Интернет, которые содержат противоправный контент.Заполнить заявление можно на сайте Роскомнадзора по ссылке.Подробности блокировки сайтов - в карточках.По информации ГУ МВД России по Саратовской области