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21:13 | 01 апреля
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18:30 | 01 апреля
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18:00 | 01 апреля
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11:03 | 01 апреля
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10:09 | 01 апреля
Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
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11:34 | 31 марта
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13:30 | 29 марта
Двенадцатая «Туриада» пройдет с 20 по 24 мая в Хвалынске
12:47 | 29 марта
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Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?

Новости
Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?


В Саратовской области, как и по всей России, проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».

ГУ МВД по Саратовской области проводит «Антинаркотический ликбез» и публикует алгоритм действий при выявлении противоправного контента в сети Интернет.

Блокировку сайтов на территории нашей страны осуществляет Роскомнадзор РФ.

Вы можете самостоятельно направить официальное заявление о необходимости блокировки ресурсов в сети Интернет, которые содержат противоправный контент.

Заполнить заявление можно на сайте Роскомнадзора по ссылке.

Подробности блокировки сайтов - в карточках.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области

Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?
Что делать при выявлении противоправного контента в сети Интернет?