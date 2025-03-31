Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

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В Краснодаре проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Более 300 гребцов из 30 регионов страны принимают участие в соревнованиях.Спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов завоевал серебряную медаль в байдарке-одиночке на дистанции 2000 метров.Подготовили спортсмена тренеры-преподаватели Игорь Венцель и Марина Адаховская.