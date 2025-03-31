Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
В Краснодаре проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Более 300 гребцов из 30 регионов страны принимают участие в соревнованиях.
Спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов завоевал серебряную медаль в байдарке-одиночке на дистанции 2000 метров.
Подготовили спортсмена тренеры-преподаватели Игорь Венцель и Марина Адаховская.