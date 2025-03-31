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В музее истории СВО открылась выставка «Фронтовой блокнот»

Новости
В музее истории СВО открылась выставка «Фронтовой блокнот»

Центральное место в экспозиции занимают графические работы участника специальной военной операции – военнослужащего контрактной службы, ефрейтора Евгения Широбокова, выполненные карандашом.

Евгений Широбоков родился в 1988 году в г. Усть-Каменогорск Казахской ССР. Работал водолазом в службе спасения. В 2013 году получил гражданство РФ. Проживал в г. Новосибирск. В 2013 году поступил на военную службу по контракту в ВС РФ. Сейчас в зоне проведения спецоперации служит водителем в медицинском отряде специального назначения (г. Новосибирск), имеет позывной – Художник.

«Есть у меня небольшое хобби – я рисую с раннего детства, рисую все, что вижу, передаю при помощи карандаша, все, что чувствую, что переживаю. Сейчас в рисунках отражаю свои впечатления об СВО » – поделился Евгений.


В музее истории СВО открылась выставка «Фронтовой блокнот»

В работах Евгения нашли отражение эпизоды эвакуации раненных, изображены бойцы во время выполнения боевого задания.

Сюжеты военнослужащий также находит в дороге: при перевозке солдат в госпиталь или к месту дислокации он фиксирует для себя особенности местности, быта, местных жителей.

«Практически во всех городах и поселках нас приветствовали местные жители всех возрастов, а также встречные и попутные гражданские автомобили. Бабушки крестили проезжающие военные колонны, ребятишки махали нам в след. Когда смотрел на это, наворачивались слезы», – вспоминает боец.

Дополняют выставку личные вещи Евгения – алюминиевая походная кружка с ложкой, тактические перчатки, шеврон, подаренный ему военным медиком – реаниматологом, а также инсталляция «Блиндаж», где воссоздана обстановка солдатского быта.

Директор музея Наталья Речман рассказала о том, как возникла идея «Фронтового блокнота»: «С нами связался автор работ Евгений Широбоков. Он узнал, что в Саратове существует музей истории СВО и решил поделиться своими рисунками, прислав их по почте прямо с передовой».

Выставка расположена в малом зале и будет работать до 1 июля 2025 года. Вход в музей бесплатный.

В музее истории СВО открылась выставка «Фронтовой блокнот»