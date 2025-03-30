Двенадцатая «Туриада» пройдет с 20 по 24 мая в Хвалынске
Спортивно-туристский лагерь «Туриада» традиционно проходит на территории Саратовской области под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
В этом году Туриада объединит более 900 участников из Приволжского и Центрального федеральных округов, а также спортсменов из дружественных стран.
В рамках заседания организационного комитета под председательством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова обсудили подготовку лагеря. Важно обеспечить комфортное и безопасное пребывание спортсменов на территории нашего региона.
«Текущий год знаменателен для нашей страны. Мы отмечаем 80-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Российскому обществу туристов исполняется 130 лет со дня образования. В честь этих памятных дат на территории Лагеря будут организованы выставочные экспозиции, а также мероприятия в поддержку участников специальной военной операции»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.
Подготовка к проведению Лагеря проходит в штатном режиме согласно установленным срокам.
«Окружной проект ПФО «Туриада» – это хорошая возможность для молодежи обменяться опытом, завести новые знакомства и активно провести время, занимаясь спортом и туризмом. Перед нами стоит задача провести ее на высоком уровне»,- отметил Сергей Егоров.
В этом году Туриада объединит более 900 участников из Приволжского и Центрального федеральных округов, а также спортсменов из дружественных стран.
В рамках заседания организационного комитета под председательством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова обсудили подготовку лагеря. Важно обеспечить комфортное и безопасное пребывание спортсменов на территории нашего региона.
«Текущий год знаменателен для нашей страны. Мы отмечаем 80-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Российскому обществу туристов исполняется 130 лет со дня образования. В честь этих памятных дат на территории Лагеря будут организованы выставочные экспозиции, а также мероприятия в поддержку участников специальной военной операции»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.
Подготовка к проведению Лагеря проходит в штатном режиме согласно установленным срокам.
«Окружной проект ПФО «Туриада» – это хорошая возможность для молодежи обменяться опытом, завести новые знакомства и активно провести время, занимаясь спортом и туризмом. Перед нами стоит задача провести ее на высоком уровне»,- отметил Сергей Егоров.