В сквере «Территория детства» прошёл субботник

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В сквере «Территория детства» по инициативе родителей учащихся Ленинского района прошел субботник, его поддержали военнослужащие, участники специальной военной операции, депутаты регионального парламента и Саратовской городской Думы.В ходе мероприятия участники СВО и родители попросили депутатов поддержать идею о наименовании новой школы на 1100 мест в честь участников специальной военной операции.«Мы вдохновились идеей назвать школу в честь участников СВО. Эти люди - новые герои нашего Отечества. На их примере нужно воспитывать детей», - поделился военнослужащий с позывным "Весёлый".«У многих ребят-школьников папы сейчас защищают Родину. Эта поддержка очень важна, и нужно чтобы дети также видели, что наше общество перед внешним врагом всегда готово объединиться и дать достойный отпор», - дополнил Валентин Головушкин, член Боевого братства.Новая современная школа дополнит пространство сквера новыми спортивными объектами, которые во внеурочное время будут доступны для всех жителей Ленинского района.